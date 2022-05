Da Viterbo a Vetralla con 80 grammi di cocaina in auto, arrestati due giovani.

Sabato sera i carabinieri del Norm della compagnia di Viterbo hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due giovani viterbesi, fermati a bordo di autovettura e trovati in possesso di 80 grammi di cocaina, suddivisi in 200 dosi.

Le perquisizioni nelle rispettive abitazioni hanno permesso ai militari di sequestrare altri 5 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana.

Entrambi sono stati condotti agli arresti domiciliari, a disposizione della autorità giudiziaria. Il giudice del Tribunale di Viterbo, durante la direttissima, ha convalidato l’arresto, disponendo per uno dei due l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.