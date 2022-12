VIterbo, venerdi il 1° Trofeo Acsi di pattinaggio artistico

Si svolgerà venerdì presso il Centro sportivo Sacro Cuore il 1° Trofeo ACSI Città di Viterbo di pattinaggio artistico specialità singoli e solo dance.

Alla manifestazione parteciperanno per le categorie pulcini, principianti, ragazzi e juniores dai 6 ai 15 anni divisi per età e per difficolta le seguenti atlete: Bonaventura Luce, Giannini Carlotta, Ricci Caterina, Tassoni Anna, Curcurù Daisy, Fabi Beatrice, Barcarolo Beatrice, Pinzi Viola, De Los Santos Wanda, Luciani Rachele, Belli Lara, Fusarelli Gaia, Curti Aurora, Zaccani Elisa, Lazar Valentina, Dossi Eleonora, Quintili Sofia, Mele Erica, Mohammad Fatima, Barone Laura, Cianchelli Aurora , Camilli Marialetizia, Camilli Mariastella, Picone Myriam, Manzo Irene, Casciani Maria, Grossi Alessia, Marini Michela, Sestili Giorgia, Belcapo Eva, Girelli Dafne, Colella Giorgia, Gatta Noemi, Savoia Nina, Bonaventura Elettra, Cerica Vanessa, Buzzi Giorgia, Hompesch Noemi, Colella Gioia, Morelli Giada, Tartaglia Valentina, Cardella Annalisa, Scotto Giulia, Bastoni Martina, Frateiacci Eva, Latilla Chiara, seguite dalle istruttrici Burioni Maurizia Salta Erica, Marchetti Alessia e Turchetti Sara con la collaborazione di Petroselli Elisa e Cianchi Aurora.

Una gara in famiglia, ma per molte bambine, alla loro prima uscita in pubblico sarà “un trampolino di lancio” per le prossime gare Federali e di Enti di Promozione Sportiva che inizieranno nella prossima primavera, per tutte una passerella davanti a un pubblico di genitori, nonni, parenti e amici che potranno rendersi conto delle difficoltà a cui sono arrivate le atlete.

Sport e solidarietà, infatti, sabato 10 dicembre alle ore 20 si svolgerà sempre presso il Centro Sportivo Sacro Cuore (Tangenziale Ovest) con la collaborazione l’ASD Libertas Pilastro, la Parrocchia Sacro Cuore, Club Amici di Pianoscarano, Associazione Culturale La Rosa e Viterbo con amore, una cena di beneficenza a favore di Emporio Solidale a cui tutti possono partecipare e prenotarsi telefonando a Domenico Arruzzolo al nr.3473150247