24 Maggio 2021

di Federica Lupino

(Lettura 2 minuti)







Un altro open day dai grandi numeri: sabato, tra i dieci centri Pfizer, quello Johnson&Johnson alla Nuova Santa Teresa, i tre hub Astrazeneca che oltre alle normali somminsitrazioni hanno retto senza intoppi l'onda d'urto degli over35enni e ai medici di famiglia, sono stati somministrati 3.274 vaccini. Ieri, a metà pomeriggio, erano oltre 2.500. Un nuovo record toccato in questo fine settimana per la campagna vaccinale nel Viterbese: quasi 6mila dosi inoculate in due giorni.

Ed è così che il totale dei vaccinati arriva a 148 mila con 46.700 viterbesi già immunizzati. Oggi, inoltre, è previsto il via alle prenotazioni del vaccino Johnson&Johnson nelle farmacie aderenti, mercoledì notte per i nati tra il '78 e l'81 mentre giovedì tocca ai maturandi.

La curva, intanto, ieri ha segnalato altri 29 casi di Covid-19. Importante il numero dei positivi ad Onano: nelle ultime 24 ore ne sono stati scoperti 12, tutti parenti dei minori già scoperti positivi nei giorni scorsi. "Sono tutti familiari dei bambini della scuola dell'infanzia. Non aggiungo altro. Voi - è il messaggio del sindaco Giovanni Giuliani - sapete cosa fare. Attendo disposizioni in merito da parte della Asl". Fatto sta che nel piccolo comune di nemmeno mille abitanti, risultano contagiate 34 persone. Un altro focolaio è scoppiato ad Acquapendente. "L'azienda sanitaria - fa sapere il sindaco Angelo Giuliani - ci ha comunicato ulteriori 5 casi di positività, sempre riferiti al cluster collegato alle titolari del negozio di parrucchiere sito in Via Roma. Con la loro piena collaborazione, invitiamo tutte le clienti che si sono recate nel negozio durante i giorni di venerdì 14, sabato 15 e martedì 18 maggio, a sottoporsi a tampone molecolare con impegnativa del medico curante e di rispettare l’isolamento volontario fino all’esito del tampone. Tale raccomandazione si ritiene fondamentale per evitare ulteriore diffusione del contagio che in questa circostanza sembra essere di particolare virulenza". Al momento ad Acquapendente sono 10 i positivi.

Ieri la Asl ha anche comunicato altre 3 vittime, per un totale che arriva a 446. A non farcela un 78enne di Viterbo e un 82enne di Carbognano, entrambi pazienti dei reparti Covid. Un ulteriore decesso riguarda un anziano 85enne del capoluogo, morto in casa.