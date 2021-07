Continua il tour del camper dei vaccini: oggi a Tuscania, poi a Roccalvecce e Grotte S. Stefano

Venerdì 30 Luglio 2021, 07:10

Continua il tour del camper dei vaccini della Asl. Oggi la tappa sarà a Tuscania. Senza prenotazione sarà possibile accedere alla somministrazione di una dose di Johnson & Johnson. Domani, sabato 31 luglio, il camper arriverà a Sant’Angelo di Roccalvecce, in via Mura Saracene (locali ex scuole elementari), a partire dalle ore 9,30 e fino alle ore 12, e a Grotte Santo Stefano, presso il Centro salute, in via Sicilia (ex scuole medie), dalle 13 fino alle 16,30.

All’interno della struttura mobile, i medici e gli infermieri dell’azienda sanitaria provvederanno a ospitare i cittadini ai quali sarà erogato il vaccino Johnson & Johnson che prevede una sola somministrazione senza richiamo. È possibile aderire all’iniziativa, presentandosi presso la postazione itinerante. Se le adesioni supereranno la disponibilità di dosi di vaccino per la giornata, la Asl provvederà a organizzare una seconda tappa presso le stesse frazioni.

La presenza dei professionisti e del camper della Asl sul territorio rappresenterà anche un momento di confronto e un’occasione per la popolazione di chiedere chiarimenti, cercare risposte ai dubbi e avere informazioni sulla base dello stato di salute circa la soluzione più appropriata nella scelta del vaccino. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione col Comune di Viterbo per raggiungere anche gli anziani residenti nelle frazioni che non hanno possibilità di spostarsi.