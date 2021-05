Centro vaccinale a Santa Barbara, indietro tutta: Arena revoca l'ordinanza

«Con la Asl abbiamo concordato di soprassedere». Hub vaccinale, non se ne fa più nulla. A confermarlo è lo stesso sindaco Giovanni Arena, che dopo l'incontro con il direttore generale Daniela Donetti parla di «tempi più lunghi del previsto per l’allaccio delle utenze e per l’installazione di una copertura speciale per proteggere la pavimentazione della nuova struttura - dice - e anche in considerazione dell’ottimo andamento delle vaccinazioni» .

Hub a Santa Barbara, Arena: «Per la Asl in città non esiste soluzione migliore»

Arena si appresta dunque a revocare l'ordinanza firmata negli ultimi giorni, anche lascia aperta la porta: «Ho comunque ribadito al direttore generale tutta la mia disponibilità, sia in qualità di sindaco e di autorità sanitaria, per un eventuale e futuro utilizzo della struttura in caso di necessità».

Sull'utilizzo c'era stata la forte perplessità dell'opposizione, accusata dal sindaco di «dire per forza bugie per distruggere l'avversario»

