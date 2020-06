© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prestiti a strozzo, condannati il bancario Antonio Pasquini e l’immobiliarista Daniele Califano. Il collegio del Tribunale di Viterbo, presieduto dalla giudice Silvia Mattei, ieri mattina ha chiuso il processo di primo grado con due severe pene: per Pasquini a 4 anni e 4 mesi, per Califano 6 anni e 7 mesi.I due furono indagati per usura aggravata in concorso nel 2013 nell’ambito dell’operazione “Senza tregua”, condotta dei poliziotti della squadra mobile coordinati dal sostituto procuratore Fabrizio Tucci. Tutto partì dalla denuncia di una imprenditrice viterbese che si ritrovò a pagare interessi di oltre il 200 per cento su base annua, per un prestito di poche migliaia di euro. Secondo l’impianto accusatorio della Procura, Antonio Pasquini, tramite il suo impiego in banca, avrebbe adescato imprenditori in difficoltà per poi “affidarli” a Califano.In particolare Pasquini avrebbe approfittato delle informazioni di cui veniva a conoscenza in banca per adescare imprenditori in difficoltà. A questi avrebbe proposto l’aiuto di Califano, in grado di prestare le somme che gli imprenditori chiedevano. La restituzione sarebbe avvenuta con interessi usurari, che in qualche caso avrebbero sfiorato un tasso del 300%.La denuncia scatenò una reazione a catena e in poco tempo sul tavolo del pm c’erano le testimonianze di moltissimi imprenditori e artigiani. Prima della discussione in aula aveva raccontato la sua esperienza uno degli accusatori ridotto sul lastrico. «Io non ero un buon pagatore - disse la vittima - quindi per avere un prestito Califano mi ha applicato tassi più alti. Mi ha dato in totale 35mila euro e io ne avrei dovuti restituire 40mila in due mesi – racconta -. Abbiamo fatto il primo scambio nel suo ufficio in banca. Poi mi consegnava le buste con i soldi nel mio negozio. A volte c’erano anche dei fornitori. Ovviamente prima di darmi i soldi pretese delle cambiali in bianco dal valore di 40mila euro».Tra le tante vittime, solo 5 costituite parte civile, anche il titolare di un negozio di calzature. L’imprenditore, secondo quanto raccontato agli inquirenti, fu costretto a scappare in Romania per sfuggire alle pressioni degli imputati che chiedevano soldi. Il commerciante avrebbe anche dovuto firmare un compromesso in cui si impegnava a cedere per 60mila euro la villa di famiglia sull’isola di Procida, a garanzia di un prestito iniziale di 35mila euro, diventato in pochi mesi più del doppio.