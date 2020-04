Viterbo, l'Unitus e il possibile calo delle iscrizioni. «L’Università è pronta a nuove sfide»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non è facile fare delle ipotesi ora. È probabile che le famiglie incontreranno delle difficoltà economiche e quindi saranno necessari interventi a diversi livelli istituzionali a favore del diritto allo studio. È anche possibile che assisteremo ad una riduzione della mobilità studentesca, soprattutto nel prossimo anno accademico. Ho sempre sostenuto che Unitus coniuga un’alta qualità della formazione a costi contenuti. Siamo in testa alle classifiche per livello di soddisfazione degli studenti, grazie al lavoro di tutti».«Sicuramente serviranno misure da parte del Governo per agevolare le famiglie in situazioni di disagio in questo momento così difficile. La proposta di ampliare la “No tax area” è una delle possibili soluzioni. L’importante è che sia adeguatamente sostenuta da stanziamenti economici ad hoc e non venga fatta gravare sul fondo di finanziamento ordinario delle università, già fortemente sottodimensionato prima dell’emergenza Covid-19. È importante sottolineare che abbiamo sostenuto ingenti investimenti per il passaggio alla didattica a distanza in tutti i corsi di laurea e le spese per garantire la sicurezza del personale e degli studenti con fondi propri. Noi comunque abbiamo già prorogato il pagamento dei contributi di laboratorio e delle tasse studentesche relative all’anno accademico 2019-2020, consentendo una riduzione del 60% sulla III rata per gli studenti regolari che riusciranno a laurearsi entro la fine di luglio».«La didattica non si è mai fermata. Lezioni, esami e lauree si tengono regolarmente a distanza. Anche l’attività amministrativa scorre regolare, con una dematerializzazione dei processi amministrativi senza precedenti. E abbiamo continuato a mantenere un contatto costante con gli studenti, a tenere convegni, seminari e incontri via web e, nei limiti del possibile, a proseguire nella ricerca. Per questo non c’è urgenza e la priorità rimane la sicurezza. Certamente occorre ripartire almeno con le attività di laboratorio e stiamo lavorando con attenzione per un rientro graduale, secondo un protocollo ben definito e condiviso con il personale, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie e quelle che dovranno arrivare dal Ministero».