Viterbo. “Università degli studi della Tuscia, l’operatività è on line”

«Le abbiamo supportate con uno screening iniziale sui materiali e sui processi di fabbricazione e hanno iniziato a produrre i primi lotti di mascherine filtranti. Come università abbiamo attivato una mail di contatto (infomasks@unitus.it) e abbiamo preparato una pagina web per illustrare i servizi che siamo in grado di offrire a chi avesse intenzione di riconvertire la propria produzione, con i riferimenti alle normative vigenti e alle varie tipologie dei dispositivi di protezione, tramite la collaborazione di diversi dipartimenti e laboratori del nostro Ateneo».«L’ateneo va avanti con la didattica, la ricerca e l’amministrazione ordinaria, grazie al lavoro incredibile di tutta la comunità. All’inizio abbiamo concentrato la nostra attenzione nel mettere al sicuro gli studenti e il personale, con tutte le iniziative necessarie, come la sospensione delle attività didattiche (un giorno prima del primo provvedimento governativo), le sanificazioni di tutti i locali e l’attivazione dello smart working. Oggi oltre il 90% del nostro personale lavora a distanza. Ora le attività procedono speditamente. Consideri che lunedì faremo il primo Senato Accademico a distanza nella storia del nostro Ateneo, seguito mercoledì dal Cda».«Sono online oltre il 95% degli insegnamenti con modalità miste: lezioni videoregistrate in modalità asincrona e lezioni in diretta streaming. Ogni settimana contiamo oltre 34.0000 accessi e circa 4.000 studenti collegati. Insomma un bilancio più che positivo. Quanto tutto questo sarà finito, faremo una valutazione complessiva, fuori dell’onda emotiva, per analizzare i risultati di questo periodo di didattica online e scegliere come valorizzarlo per il futuro».«Finché durerà l’emergenza procederemo con tali modalità. La cosa importante è evitare che gli studenti abbiano detrimento da questa drammatica situazione. I tempi di conseguimento del titolo di studio, che sia la laurea o il dottorato, sono troppo importanti per gli studenti e per le loro famiglie, dopo anni di sacrifici per far loro frequentare l’università. Anche gli esami vengono svolti a distanza, con grande soddisfazione sia da parte dei professori che degli studenti».“Le ha rallentate, ma non fermate. Lunedì c’è seduta di Senato Accademico; mercoledì del CdA in cui chiuderemo il bilancio 2019 e discuteremo l’avvio e il finanziamento di altre iniziative di ricerca legate all’emergenza Covid-19, nonché alla riqualificazione edilizia. Anche perché le attività del territorio dovranno ripartire, tutti insieme dovremo ripartire, uniti e compatti, per la nostra gente e per la nostra terra e l’università farà la sua parte per agevolare questa ripartenza”.