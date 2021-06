Almalaurea promuove Unitus per gli alti tassi di occupazione dei laureati

«Il rapporto del consorzio interuniversitario Almalaurea 2021 promuove l'Università della Tuscia, che si conferma al di sopra della media nazionale e regionale per la soddisfazione complessiva dei laureati svolto e nella soddisfazione dei rapporti con i docenti».

«La notizia è scandita dal rettore Stefano Ubertini, insieme ai numeri che certificano la performance: la percentuale dei laureati che si dice molto soddisfatta per il corso di studio frequentato sale al 95% sui laureati magistrali (93,2% sul totale dei laureati), in crescita di circa 2 punti rispetto all'indagine dello scorso anno e quasi 3 punti sopra alla media della Regione Lazio. Non basta, perché oltre 94 su 100 i laureati che si dichiarano soddisfatti del rapporto che hanno avuto con i docenti durante il loro percorso di studi. Risultato finale? «L'Ateneo viterbese – rileva il magnifico – i piazza al nono posto assoluto in Italia sui 73 atenei analizzati».

L’indagine di Almalaurea ha indagato pure sulla condizione occupazionale dei laureati magistrali 2020. Anche su questo aspetto a Santa Maria in Gradi lasciano le parole ai numeri. Già ad un anno dalla laurea il 62.5% dei laureati dichiara che le competenze acquisite sono molto efficaci nel lavoro svolto, quasi 5 punti in più rispetto alla media nazionale e regionale che si attestano al 57.8% e al 57,6%.

«L’efficacia del titolo universitario – aggiunge il prorettore vicario Alvaro Marucci - ha il pregio di sintetizzare la richiesta e la spendibilità del titolo universitario nel mercato del lavoro».

Stilando la classifica dei migliori tassi di occupazione viene fuori che i più elevati si registrano per Scienze e tecnologie forestali (100% di occupati a un anno dalla laurea). Poi, a seguire, Scienze e tecnologie alimentari (86%), Ingegneria meccanica (83%), Amministrazione finanza e controllo (82%), Lingue e letterature moderne (80% contro una media nazionale del 58%) e Biotecnologie agrarie (77% contro una media nazionale del 66%). Il 100% dei laureati in Marketing e qualità lavora dopo 3 anni dal conseguimento del titolo.

«Interessante – conclude il rettore - anche il dato di genere: l’indagine sulla condizione occupazionale, pur registrando una disuguaglianza tra uomini e donne (il tasso di occupazione è pari al 67.7% per le donne e al 69.7% per gli uomini), rivela che il divario percentuale di circa 2 punti è nettamente inferiore a quello medio nazionale (12%) e quello regionale (11%)».