Iscrizioni all’Università della Tuscia, scadenze posticipate causa Covid

Università della Tuscia: il cda ha dato il disco verde a prorogare al 30 novembre la scadenza della prima rata delle tasse di iscrizione.

«In considerazione della grave emergenza sanitaria e delle conseguenti problematiche economiche che stanno affrontando le famiglie italiane – rileva il rettore Stefano Ubertini – è stata assunta questa importante decisione che investe anche le aspiranti matricole che avranno un altro mese di tempo per iscriversi ai corsi di laurea offerti dall'ateneo, mentre resta fissato al 28 febbraio 2021 il termine per le iscrizioni ai corsi di laurea magistrali».

Intanto vengono precisate le modalità di svolgimento dell’attività formativa. «Grazie ad un investimento senza precedenti – aggiunge Ubertini - su strumentazioni all'avanguardia per l'interazione e la trasmissione dei contenuti audio-visivi e testuali, le lezioni sono erogate in modalità mista: in aula con studenti in presenza in numero contingentato (oggi al 25% del totale in base alla recente ordinanza regionale) e con studenti collegati in diretta streaming. Le lezioni saranno disponibili anche successivamente in modalità asincrona, secondo le modalità definite dal docente».

Stessa articolazione esami e sedute di laurea. Alla decisione del cda applaudono sia i docenti che i discenti.

«Parlo spesso con i rappresentanti degli studenti - afferma Andrea Genovese, delegato del rettore per il diritto allo studio - e ho raccolto una grande soddisfazione generale. Con tutte le difficoltà che ci sono in questo momento critico per tutti trovare il favore degli studenti per noi è la cosa più importante e più gratificante».

Sulla stessa lunghezza d’onda il rappresentante degli studenti in cda Emanuele Brodo: «siamo soddisfatti: anche con questa iniziativa Unitus ha dimostrato la sua grande attenzione per le nostre esigenze».

Istruzioni per l’uso: per accedere ai nuovi servizi Unitus relativi ai contenuti online e alle prenotazioni delle lezioni in presenza, le matricole dei corsi di laurea triennale e a ciclo unico, nonché gli iscritti al primo anno delle lauree magistrali provenienti da altri atenei o già laureati, devono comunque procedere all'iscrizione online tramite il portale studenti di ateneo secondo la procedura disponibile al link: https://www.unitus.it/it/unitus/iscrizioni/articolo/come-mi-iscrivo-on-line. Per colloqui personalizzati: bit.ly/orientamentounitus.

