Viterbo, un nuovo contagiato e nove guariti

Un nuovo caso accertato di positività al Covid-19 è stato comunicato dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. La persona refertata positiva è in isolamento domiciliare, presenta un link epidemiologico già noto ed è residente nel comune di Viterbo.In totale, finora, i casi di positività (residenti o domiciliati nella Tuscia), salgono a 454, di cui 20 sono i casi accertati in strutture extra Asl.Oggi è stata comunicata la guarigione 9 pazienti: 5 a Viterbo, 1 a Vitorchiano, 1 a Onano, 1 a Tarquinia e 1 a San Lorenzo Nuovo. Sale a 327 il numero delle persone negativizzate e resta 23 il numero delle persone decedute, a cui va aggiunto il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.Dall’inizio dell’emergenza, in provincia sono stati effettuati 10918 tamponi, di cui 238 nelle ultime 24 ore.