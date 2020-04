Viterbo. Un evento live per le matricole dell'Università degli studi della Tuscia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche ai tempi del Coronavirus l’Università degli studi della Tuscia non abbandona appuntamenti consolidati. Primo fra tutti l’Open Day che consente di presentare i corsi di Unitus alle future matricole e alle loro famiglie.«Sarà un evento live ricco di iniziative – afferma il rettore Stefano Ubertini - e di tour virtuali delle strutture dell'ateneo, con la possibilità di interagire con i responsabili di orientamento dei corsi di laurea».L'appuntamento è stato fissato per mercoledì 6 maggio. Dalle ore 10, sarà lo stesso Ubertini ad aprire una sessione plenaria per squadernare il profilo generale dell’ateneo e dell’intero spettro della offerta formativa. A seguire gli interventi del sindaco del capoluogo Giovanni Arena, che descriverà le opportunità offerte dalla città di Viterbo, e del presidente di Lazio Disco, Alessio Pontillo, che illustrerà le opportunità per il diritto allo studio come residenze, mense universitarie e borse di studio per i poli didattici di Viterbo, Civitavecchia e Rieti.E’ prevista la diretta streaming sul canale YouTube (bit.ly/unitus-video), anche per la presentazione dell’offerta formativa rispettivamente dell’area tecnico-scientifica e dell’area umanistico-sociale, nonché le possibilità di studio all'estero offerte dall'ateneo con i suoi oltre 450 accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca in tutto il mondo, di cui circa 300 in Europa.Nel pomeriggio si andrà a spasso, in modalità virtuale, all’Orto Botanico, all’Azienda Agraria, tra i laboratori didattici e il Centro ittiogenico sperimentale Marino di Tarquinia. Dalle 14.30 in poi sarà possibile svolgere i test di ingresso, richiedere assistenza e prenotarsi per le prossime sessioni a distanza, seguendo le istruzioni disponibili a questo indirizzo: bit.ly/unitus-test. Durante tutta la giornata i tutor e i responsabili di orientamento saranno a disposizione per domande, curiosità, richieste.