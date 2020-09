Viterbo, il sindaco Arena ha preso una decisione definitiva: a scuola si torna il 24 settembre

Ultimo aggiornamento: 16:00

Scuole a Viterbo, la decisione è presa: si apriranno il 24 settembre e non il 14 come da calendario nazionale. Lo ha stabilito il sindaco Giovanni Arena, dopo vari tentennamenti e annunci poi smentiti dallo stesso primo cittadino: in arrivo l'ordinanza di rinvio dell’apertura.La decisione è stata presa dopo che questa mattina il sindaco ha incontrato il prefetto Giovanni Bruno, con il quale era in stretto contatto da martedì scorso dopo il suo primo annuncio di rinvio. Secondo Arena nelle scuole ci sono ancora criticità e rischi sanitari.