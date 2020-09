© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre minori positivi al Covid-19 in un solo giorno. Tutti i piccoli erano stati portati al pronto soccorso di Belcolle dai genitori perché manifestavano sintomi influenzali. Grazie al percorso fast track pediatrico, ovvero la corsia dedicata studiata dalla Asl per i minori, sono stati subito portati nel reparto di Pediatria per eseguire il tampone e lì hanno atteso il risultato. Due di loro, una bimba di Canepina e una di Vetralla, sono state ricoverate per precauzione al Bambino Gesù di Roma.Le loro condizioni non sono gravi ma, vista l’età, i sanitari hanno preferito tenerle sotto osservazione all’interno di un ospedale dedicato. Il terzo bambino, di 3 anni, è di Acquapendente ma sta trascorrendo la convalescenza a casa visto che i suoi sintomi erano più leggeri.A Canepina ieri mattina sopralluogo della Asl, insieme al sindaco Aldo Moneta, all’interno dell’asilo nido comunale, frequentato dalla bambino sino al 10 settembre. La struttura, già sanificata in tutti i suoi locali, resterà chiusa sino ad oggi. Il fine settimana servirà per valutare, insieme ai sanitari, se esistono le condizioni per riaprire o meno. Al momento, sono finite in quarantena una quindicina di persone, tra cui un’altra bimba, alcune operatrici del nido e diversi parenti. I primi tamponi sono stati già effettuati e oggi arriveranno i referti.Si attendono anche i responsi degli ulteriori esami ai quali è stata sottoposta la piccola ricoverata a Roma per capire la carica virale dell’infezione e, in base a quella, valutare eventuali ulteriori misure. “Con serenità e prontezza – afferma il sindaco Moneta – stiamo mettendo in campo tutti gli interventi necessari. È un momento delicato in cui ancora una volta ribadisco la necessità di continuare a rispettare le regole”.Ad Acquapendente, il minore positivo non è collegato ai precedenti cluster. Nel paese per ora sono 13 i contagiati (nei tre mesi del lockdown sono stati 15 in totale). “Stiamo ricostruendo gli spostamenti della famiglia – racconta il sindaco Angelo Ghinassi – per capire l’origine del contagio. Qualora anche i genitori risultassero positivi, allargheremmo le indagini. Nel frattempo, dobbiamo proseguire ad essere prudenti nei comportamenti”.Oltre ai tre minori, ieri la Asl di Viterbo ha scoperto un ulteriore caso a Gallese, legato a un cluster già noto di Civita Castellana. “La persona in questione – fa sapere il sindaco Danilo Piersanti - mi ha autorizzato a pubblicare il nome: si tratta di Giovanni Senatore. La Asl e il Comune stanno ricostruendo la catena di eventuali contatti. Si invita la cittadinanza a mantenere la calma e la serenità nell'affrontare la vicenda, sottolineando che l'interessato è in quarantena”.