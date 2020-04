Covid19 a Viterbo, gaffe del sindaco: «Meglio uscire e morire di virus che sotto i tedeschi? Ti fa onore»

Ultimo aggiornamento: 17:52

«Preferisco godermi le uscite e morire di virus piuttosto che sotto le mani dei tedeschi». «Questo ti fa onore». La prima frase è di un’utente Facebook, a commento di un post del sindaco Giovanni Arena. Afferma esplicitamente di disattendere l’ordinanza che dice l’esatto contrario. La seconda invece, incredibilmente, è proprio del sindaco, postata sulla sua pagina.Arena ha condiviso una serie di foto appena uscito da palazzo dei Priori. Strade deserte che ammira «con un po’ di magone, ma anche tanta fiducia che tutto ciò finisca presto».Tra i commenti, eccone uno che non ti aspetti, nel momento in cui tutti – Arena per primo – invitano quotidianamente a stare a casa per la salute propria e quella degli altri. «Caro sindaco preferisco godermi le uscite e morire di virus piuttosto che sotto le mani dei tedeschi. Almeno muoio con onore non da schiava. Questo non succederà mai. Sono una ribelle nata e ribelle morirò».Qualcuno approva, altri meno. Ma Arena tagga l’autrice del pensiero per risponderle che «questo ti fa onore». Senza aggiungere altro, tipo che la sua ordinanza lo vieta, per esempio. Subito sotto, un altro però utente lo bacchetta così: «Certo sindaco che scrivere “questo le fa onore” ad una persona che in modo palese aspira a disattendere un’ordinanza (emessa da lei) è qualcosa di veramente aberrante. Per il ruolo e per le regole che lei scrive e che la stragrande maggioranza delle persone rispetta. Ma magari capisco male io». O forse no.