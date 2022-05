Domenica 1 Maggio 2022, 06:10 - Ultimo aggiornamento: 09:59

Dopo due mesi, il conflitto generato dalla Russia con l’intento di conquistare l’Ucraina non accenna a terminare. Anche per questo, ieri la comunità ucraina della Tuscia è tornata a riunirsi, stavolta presso il Sacrario di Viterbo, per protestare e per far sentire la propria voce.

“Putin deve essere fermato e per farlo è necessaria l’unità di tutto il mondo civile, nessuno deve fare più affari con la Russia, neanche la Cina”.

A parlare è il presidente nazionale dell’associazione cristiana degli ucraini in Italia, Oles Horodetskyy. Accanto a lui una folla di suoi connazionali e molti viterbesi, accorsi per unirsi al coro di proteste contro l’invasione russa. “Sono ormai due mesi che l’esercito ucraino sta arginando gli uomini di Putin – ha proseguito – un assassino che non ha avuto scuse per invadere la nostra nazione. In Ucraina non ci sono nazisti, come lui ha dichiarato, non c’era alcun pretesto. Il suo intento era solo quello di farci scappare, o peggio, di sterminarci tutti quanti per rimpiazzarci”.

Le fortissime parole di Horodetskyy sono state alternate a testimonianze di alcune giovani donne, tra le ultime a essere giunte nel Viterbese dopo la fuga dai bombardamenti a tappeto. I loro mariti e i loro fratelli, tuttavia, sono rimasti al fronte, rischiando giornalmente la vita per difendere il loro territorio, le loro case e le loro vite. I loro racconti descrivono gli scenari terribili delle loro città natali: Bucha, Irpin, Maiupol. Ognuna di esse è ora ridotta a un cumulo di macerie.

“Putin ha paura della Nato – hanno dichiarato – dice di essere circondato, ma è solo una scusa, una falsità. La Russia è una stato enorme e nessuno dei suoi confini è a diretto contatto con i paesi Nato. Le sue sono solo le scuse di un assassino”.

Alla manifestazione, anche un flash mob che ha visto giovani donne, ragazzi e bambini ucraini stendersi a terra, mentre dagli altoparlanti risuonavano le sirene dei bombardamenti, i colpi di mortai e di mitra. I loro gesto, estremo, ha voluto rappresentare tutti i loro parenti e amici morti in Ucraina, senza avere la possibilità di difendersi dall’invasore. Una metafora dei crimini che la Russia sta commettendo. “Chi non si schiera con un paese aggredito ingiustamente è automaticamente schierato con l’aggressore - ha concluso Horodetskyy - Chi vorrà proseguire a fare accordi con i russi dovrà essere tagliato fuori dalla società civile. Putin è un assassino e come tale deve essere fermato una volta per tutte”.