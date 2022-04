Ubriaco, si scaglia contro passanti e polizia: arrestato 43enne di Viterbo. E' già libero

Si scaglia prima contro i passati e poi contro gli agenti di polizia, arrestato 43enne di Viterbo.

Ieri, nel primo pomeriggio, un uomo ha scatenato un putiferio in piazza degli Almadiani. Il 43enne, visibilmente ubriaco, se la sarebbe presa con alcuni ragazzi aggredendoli ripetutamente con una bottiglia. Poi, all'arrivo degli agenti della Volante, si sarebbe scagliato anche contro di loro.

I poliziotti, con l'aiuto dello spray urticante, sono riusciti a farlo salire in auto e a portarlo in Questura. Qui l'uomo è stato dichiarato in arresto: oggi la direttissima davanti al giudice ELisabetta Massini, che ha convalidato l'arresto e lo ha rimesso subito in libertà.

Il processo per lui inizierà il 16 giugno.