Tromba d'aria travolge villetta, paura e danni nel Viterbese

Un violento temporale si è abbattuto alle 13 di oggi a Viterbo, dove una tromba d’aria si è formata tra le campagne in prossimità della strada Tuscanese causando paura e danni.

Sono state sradicate delle grosse piante e abbattuti alcuni pali dell’energia elettrica. Ad avere la peggio una villetta al km 7 della provinciale, dove una famiglia ha passato momenti di paura. In una manciata di minuti e con altrettanta rapidità, il vortice d'aria ha divelto parte del tetto dell’abitazione mentre gli inquilini erano al loro interno.

Il forte rumore, proveniente dall'esterno dell'appartamento, ha immediatamente allarmato gli inquilini che sono riusciti ad allontanarsi per mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Viterbo e la Polizia di Stato per mettere in sicurezza l’area e verificare i danni subiti dal maltempo.



Ultimo aggiornamento: 18:26

