Sabato 12 Agosto 2023, 06:05

Viabilità nel centro storico, inversione a U della sindaca in appena 48 ore: piazza del Plebiscito diventa area pedonale, “sia dal lato di via Roma che dal lato di via San Lorenzo”. Subito e per sempre.

Un vero e proprio testacoda. Martedì in consiglio, infatti, rispondendo all’opposizione sui “provvedimenti isterici” del Comune in fatto di traffico, Chiara Frontini assicurava che il percorso per arrivare alla pedonalizzazione dentro le mura sarebbe stato graduale, come da programma, perché si tratta di “una azione di un piano specifico” che coinvolge “la mobilità, l’acquisto di autobus, i fondi Fesr per le navette elettriche”.

Anche volendo provarci solo per i week end estivi e nelle ore serali ci si è rinunciato al momento perché “significherebbe distogliere gli agenti polizia locale dalle proprie mansioni”. Poi giovedì ecco sulla pagina Facebook di Frontini l’annuncio che cambia tutto: “Piazza del Comune, in queste settimane di cantiere, ha acquisito un nuovo volto. Un volto che ci è piaciuto, abbiamo riscoperto uno spazio urbano libero dalle auto e vissuto dalle persone”. E così, “al termine del cantiere, quello attuale resterà l’assetto definitivo. Piazza del Comune diventa, finalmente, area pedonale”.

La sindaca quindi deve averci ripensato. Legittimo. Ma alcuni aspetti andrebbero chiariti dal punto di vista politico. Innanzitutto i tempi: la decisione è stata presa tramite ordinanza dirigenziale dell’8 agosto, lo stesso giorno del consiglio. La domanda nasce spontanea: Frontini era stata informata quando martedì parlava in aula? Perché altrimenti delle due l’una: o rispondendo sulla viabilità la sindaca è stata poco precisa, oppure è stata pubblicata una determina non coerente con quanto Frontini diceva in aula.

Secondo: la chiusura di piazza del Comune (esclusi residenti, mezzi soccorso, carico-scarico merci nel corridoio via Cavour-via Ascenzi) è un provvedimento che rivoluzionerà per sempre il traffico in centro. Ci si aspetterebbe che provenga dal settore Polizia locale, invece il documento è uscito dal settore “Lavori pubblici”. E inoltre non porta la firma del dirigente. Va detto che già le due precedenti ordinanze per il traffico durante i lavori arrivavano dei Lavori pubblici. Ma si trattava di un cantiere.

Ci sono poi interrogativi che riguardano la misura. Insieme alla chiusura di piazza del Plebiscito viene istituzionalizzato un doppio senso di marcia per i residenti in via Roma e via San Lorenzo fino a via Chigi, due strade molto strette, una anche in curva. Non c'è un problema di sicurezza? I rischi sono stati valutati bene? Su via Roma, poi, viene cancellata la zona pedonale. Finora era in vigore h24 per tutti, residenti compresi. Sarebbe una contraddizione rispetto ai piani del comune. Per non parlare degli effetti su via Annio e via della Pace che si trasformeranno nelle due principali arterie di scorrimento del centro. A settembre aprono le scuole. Se è stata una manovra spericolata si capirà presto.