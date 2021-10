Topi, dopo la scuola dell'infanzia tocca al Comune: derattizzazione in corso a palazzo dei Priori

Giovedì 28 Ottobre 2021, 19:49

Topi a palazzo dei Priori, derattizzazione in corso. Non c’è solo la scuola dell’infanzia a Santa Barbara a essere interessata dal problema: anche la sede dell’amministrazione ha avuto la stessa visita. Tanto che «si rende necessario e urgente eseguire interventi di derattizzazione presso la sede istituzionale del Comune di Viterbo sita in via Ascenzi 1».

Il dirigente Eugenio Monaco ha firmato la determina di affidamento del servizio, che prevede una serie di sei interventi da qui al prossimo mese di agosto. Il primo è già in corso, tanto che all’interno del palazzo sono già visibili alcune trappole per topi. A far scattare l’allarme sono stati alcuni fili rosicchiati dai roditori, una settimana fa: dopo un paio di giorni erano state prese le contromisure, tuttora in atto.

Palazzo dei Priori va quindi ad affiancare il plesso scolastico di via Mantegna, dove il sindaco Giovanni Arena ha ritenuto di dover firmare un’ordinanza di chiusura fino a sabato compreso, dopo la richiesta di intervento del dirigente scolastico. Vari interventi analoghi, nel corso degli anni, erano stati già presi per il museo civico.

Va ricordato che appena una ventina di giorni fa i volontari di Viterbo clean up erano andati a pulire il cortile di palazzo dei Priori, raccogliendo 243 bottiglie di plastica e vetro. Per l’intervento di derattizzazione sono stati spesi poco più di 450 euro, se ne sta occupando un’impresa di Soriano nel Cimino.