Ultras Viterbese recidivi: dopo il Daspo, obbligo di andare in questura a ogni partita della squadra

Dopo il Daspo arriva l'obbligo di presentarsi in questura nell'orario in cui gioca la Viterbese calcio. E' l'ultimo provvedimento restrittivo a carico di due ultras gialloblù, sorpresi a lanciare fumogeni e oggetti ai tifosi avversari davanti allo stadio di Viterbo.

La polizia infatti, impegnata nell'ordine pubblico in occasione degli incontri di calcio delle squadre professionistiche, in occasione del derby Viterbese – Monterosi allo stadio Rocchi dell'8 aprile scorso, li ha visti davanti allo stadio. Questo in barba al divieto in atto con il Daspo (divieto di assistere a manifestazioni sportive).

I due venivano visti lanciare oggetti pericolosi, dei fumogeni, verso la troupe della Rai che stava entrando.

Ma anche a intonare cori offensivi verso le forze dell’ordine impegnate nell'ordine pubblico. Così ieri la polizia, divisione anticrimine, ha notificato ai due - pregiudicati - un provvedimento del Questore di aggravamento della misura del divieto di accesso stadi a cui erano già sottoposti.

Da oggi i due, oltre a non poter accedere agli stadi o sostare nelle immediate vicinanze di impianti spostivi, dovranno presentarsi in questura a Viterbo ogni volta che gioca la Viterbese, per 5 anni.