Ripartite. Ieri le Terme dei Papi hanno battezzato la propria fase 2: lunedì 8 avevano riaperto la parte dedicata alle cure, ieri anche quella relativa alla piscina. Ma a ranghi ridotti. «Attualmente sono al lavoro circa 50 persone, a pieno regime erano 200. Adesso confidiamo che il Comune ci consenta di investire per far crescere la struttura»: Fausto Sensi è ottimista. E intanto sta già lavorando per migliorare l’offerta alberghiera.Tre mesi di stop hanno segnato un po’ tutti, compreso il settore. «La ripartenza – dice Sensi - è stata una cosa graduale, ma era necessario attenersi alle disposizioni di governo e Regione. Abbiamo fatto quello potevamo per rendere la struttura fruibile e sicura». Il primo passo è stato tornare a offrire fanghi, grotta, idromassaggio, cure inalatorie, percorso vascolare e quant’altro, l’8, cui ha fatto seguito ieri la piscina. Con una novità: l’apertura dal mercoledì al sabato sarà prolungata fino all’1 di notte. «Abbiamo intanto ampliato l’orario in modo che le presenze vengano spalmate su tutta la giornata».Neanche il tempo di riaprire che si guarda già al futuro. «La parte più importante sarà quella successiva: ci stiamo preparando per la fase 4 – continua il patron delle Terme dei Papi - migliorando la struttura. Il progetto si conosce, puntiamo su servizi migliori legati alla piscina e sull’albergo, anche se in quest’ultimo caso per una risposta piena alla domanda ci vorranno le ex terme Inps». Misure di sicurezza? «Tutte quelle necessarie, di prevenzione e salvaguardia per chi viene e per il personale, a cui abbiamo fatto formazione».A livello di forza lavoro però, quella oggi in campo è nettamente inferiore a quando la struttura viaggiava a pieno regime. «Attualmente siamo a circa 50 persone. A pieno regime erano 200: abbiamo attivato tutte le misure di ammortizzatori sociali disponibili. Ma dobbiamo puntare a riprenderci con le nostre possibilità, ecco perché stiamo lavorando per migliorarci. Potenzieremo tutto, anche il numero di dipendenti: stiamo investendo e credendo nel domani, ce la mettiamo tutta».Quanto è costato il fermo? «Per tre mesi siamo stati chiusi, passando dunque da 100 a 0 in un attimo. Ora dobbiamo crescere». Contatti con l’amministrazione? «Certo – conclude Sensi - ora il Comune non avrebbe alcun vantaggio di continuare a temporeggiare. Soprattutto perché è il proprietario delle Terme dei Papi: ha solo vantaggi nel valorizzarle. A chi ha volontà di investire, come noi, deve essere permesso di fare. Noi mettiamo impegno e investimenti».