«Quello della famiglia Sensi è un bel progetto con un bell’investimento. Da parte nostra nessun problema». Tanto che l’assessore Enrico Maria Contardo gli aveva già suggerito alcune modifiche «per presentarlo poi ufficialmente all’urbanistica». Oltre alle Terme dei Papi però si muovono anche le ex Inps: domani seconda e quarta commissione congiunta per approvare il nuovo piano di rilancio di Federterme.Fausto Sensi ha un progetto migliorativo della struttura e ha chiesto a palazzo dei Priori di poter procedere. La risposta è positiva. «Siamo assolutamente d’accordo – dice Contardo – e infatti ci eravamo visti prima dell’emergenza: in quell’occasione erano state chieste alcune correzioni. Appena le avremo saremo subito disponibili a vederci di nuovo». I Sensi «vogliono realizzare una nuova parte della spa: in una zona dell’attuale parcheggio sorgerebbe una nuova piscina, aperta ma coperta. Essendo l’amministrazione proprietaria della struttura la cosa ci interessa, perché aumenterebbe il valore dell’immobile comunale».Sarà una sorta di do ut des, «tipo un project financing – continua - a fronte della possibilità di aumentare gli anni di gestione a seconda della portata dell’investimento, per far rientrare i proponenti delle spese. Una volta arrivato all’urbanistica, il progetto andrà in giunta e in consiglio comunale. Per noi non c’è assolutamente alcun problema».Intanto le ex Inps domani alle 9,30 approdano in commissione. Prima della pandemia «avevamo presentato lo studio di Federterme senza andare al voto, un po’ anche per colpa mia. Alvaro Ricci ci aveva suggerito di fare una delibera sul nuovo progetto di utilizzo perché quello vecchio era completamente diverso: aveva ragione. Eravamo pronti a inizio marzo, ma c’è stato il coronavirus. Adesso possiamo presentarla».Contardo lancia però anche un grido di dolore «Se questi sono i tempi della burocrazia siamo messi male». Per spiegare il concetto porta tre esempi. Sul parco del Bullicame «aspettiamo il nulla osta della Soprintendenza dal 16 dicembre». Stesso discorso per le Zitelle, che vede coinvolta anche la Regione. Nulla osta e pareri attendono risposta da dicembre, da novembre invece si aspetta la delibera di concessione per consentire la chiusura del pozzo ed evitare la dispersione di 14 litri al secondo. «Nei prossimi giorni – conclude – la Regione farà un sopralluogo per definire la perimetrazione. Dateci una mano, se no il termalismo resterà solo una bella intenzione».