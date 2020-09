© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bullicame, è arrivato il momento clou. La Regione ha approvato il progetto di chiusura del pozzo San Valentino, su cui la Gestervit nel 2014 aveva effettuato lavori non autorizzati, che avevano causato il prosciugamento della callara. «E’ una partita da terminare entro l’anno», assicura l’assessore Enrico Maria Contardo, anche perché l’intervento dovrà essere fatto prima di quello sulla sorgente delle Zitelle.La storia pare così volgere al termine dopo sei anni, ordinanze e ricorsi al Tar. Il progetto è quello presentato dal geologo Roberto Troncarelli su incarico della stessa Gestervit, già passato al vaglio di palazzo dei Priori. «La società – dice Contardo - dovrà procedere in tempi brevissimi, scriveremo subito. O interverremo in danno. Noi stiamo predisponendo il cantiere per la sicurezza».Anche perché dalla notifica dell’approvazione del progetto, entro tre mesi la Regione pretende di conoscere il nome del direttore dei lavori «e ogni altro elemento per la sua reperibilità», si legge nella determina. Il San Valentino resterà poi chiuso e solo allora Gestervit – che gestisce le Terme Salus - potrà partecipare al bando per ottenere l’acqua termale dell’altro pozzo, il Sant’Albino. Se la riparazione sarà fatta dal Comune, «dovrà prima versare il corrispettivo dell’intervento».Questo per via del contenzioso in corso con palazzo dei Priori: finché il Bullicame non riavrà la sua acqua, addio gare. «E’ assolutamente così. La Regione certifica che abbiamo lavorato bene – continua l’assessore - ma parla chiaro: non ci sono scorciatoie». Tra la chiusura del San Valentino e il bando per l’aggiudicazione del Sant’Albino, le Terme Salus dove attingeranno l’acqua? «Sicuramente ci sarà un problema di approvvigionamento – spiega Contardo – ma non lo abbiamo creato noi. Nell’atto della Regione viene menzionata una possibile gestione controllata del San Valentino nelle more dell’attivazione dell’altro pozzo, anche questi piccoli emungimenti dovrebbero però essere messi a gara. E comunque non la prevediamo».Oggi è in programma l’incontro con i tecnici per la predisposizione del cantiere. Tempi? «Subito la nota alla Gestervit, che dovrà iniziare a lavorare nell’arco di un mese. Dopo sei anni, è ora. Ci hanno dato la concessione delle Zitelle, siamo pronti anche lì con progetto e fondi, ma prima – conclude - va chiuso il San Valentino per verificare i benefici sulla callara».