Lente puntata sull’ospedale di Tarquinia (Viterbo), dove 3 operatori e due pazienti sono stati colpiti dal Covid-19. La Asl, che sta monitorando lo stato di salute di medici e infermieri impiegati in prima linea nella lotta al virus, nei giorni scorsi ha scoperto i primi due casi di positività nel nosocomio sul litorale a carico di due sanitari del reparto di medicina.Il lavoro di ricostruzione a ritroso dei link epidemiologici ha consentito di circoscrivere l’infezione, individuando un altro dipendente e due pazienti positivi, poi trasferiti a Belcolle, dove attualmente risultano ricoverati. In totale, quindi, il numero dei contagiati legati all’ospedale sono 5. Sull’origine della contaminazione, l’ipotesi più accreditata al momento è che a portare il coronavirus dentro il reparto sia stato un parente in visita. L’uomo, di Civitavecchia, è infatti risultato anche lui infettato.Ieri pomeriggio sono comunque arrivati i tamponi effettuati su tutti i pazienti di medicina: per loro il risultato è negativo. Per precauzione, la Asl aveva interrotto le visite dall’esterno (già contingentate a causa dell’emergenza) ma ora, risultando non contagiati gli altri pazienti, dovrebbero riprendere a breve. In ogni caso, nei prossimi giorni i tamponi saranno ripetuti.Sul totale dei 4 nuovi casi scoperti ieri dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle 3 fanno proprio riferimento all’ospedale del litorale: 2 pazienti e un operatore di Tarquinia, Monteromano e Santa Marinella. Il quarto caso, invece, riguarda una persona di Bassano Romano già in isolamento da giorni che lavora all’interno di una rsa di Campagnano. Il totale dei contagi sale quindi a 408 dall’inizio dell’emergenza.Ma ieri nel Viterbese si è anche registrato l’ennesimo decesso per Covid-19: una paziente di 88 anni, viterbese e ospite di Villa Noemi, è morta all’interno del reparto di Malattie infettive di Belcolle, dove era ricoverata da giorni. Si tratta del terzo decesso legato alla casa di riposo di Celleno, paese della Teverina dichiarato zona rossa.Continua a salire il numero dei guariti. Ieri 5 pazienti hanno ricevuto la refertazione di negatività: 3 nel comune di Viterbo, 1 a Montefiascone e 1 a Civita Castellana. Al momento, delle persone positive al coronavirus: 310 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 20 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 10 a medicina Covid, 2 sono ricoverate in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani. Sale a 37 il numero delle persone negativizzate e 13 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera umbra.