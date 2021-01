Talete, prime scosse nel cda: si dimette Stella: «Posizioni divergenti, spero che il mio gesto aiuti»

Talete, prime scosse telluriche pesanti in vista della decisione dei sindaci domani sull'aumento delle bollette. Si è infatti dimessa dal cda Antonella Stella, dopo un anno e mezzo di insediamento.

Stella ha deciso di chiudere qui la sua esperienza motivandola in maniera articolata. Due i fattori: il primo è dovuto alle «mutate valutazioni dei soci sulla attuale gestione della Talete - dice - con condizioni profondamente variate rispetto alle decisioni assunte nel 2019 che portarono all'insediamento di questo cda, e dalle quali ho maturato una sensazione di sfiducia e/o di distacco da parte della proprietà».

L'altro consiste nelle «difficoltà che ho incontrato all'interno del consiglio e con la direzione, nell'assumere decisioni che spesso mi hanno trovato in contrasto o in posizioni sensibilmente divergenti. Non so quanto tale scelta possa contribuire a migliorare la situazione della società, ma spero rappresenti un aiuto per un percorso che possa efficientare la governance ed il rapporto fra chi è deputato alla gestione e chi agli atti di indirizzo e controllo».

Stella ringrazia infine i soci, quanti hanno contribuito alla sua nomina «e chi mi hanno dato la possibilità di vivere questa esperienza, oltre a tutti i dipendenti, con i quali ho collaborato in questo anno e mezzo e conosciuto di persona, che rappresentano il più importante patrimonio della società e che garantiscono alla maggioranza degli abitanti della provincia di Viterbo un servizio efficiente - conclude - pur con le note difficoltà economiche e finanziarie che si protraggono ormai da molti anni».

