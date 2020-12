Superstrada subito richiusa per un incidente. I vigili urbani: aspettate a rimettervi in auto

Superstrada appena riaperta e subito un incidente con tre feriti. Il tratto tra Viterbo Nord e l'uscita per Bagnaia, riaperto quest'oggi a doppio senso di marcia, è stato interrotto a seguito di un incidente. Tra meno di un'ora il traffico veicolare sarà riaperto.

Superstrada, oggi la riapertura a doppio senso

Lo comunica il sindaco Giovanni Maria Arena, in costante contatto con il comandante della polizia stradale Michelazzo e con il comandante della polizia locale Vinciotti. Al momento il traffico si sta riversando verso il centro cittadino. Vanno evitate le zone Cassia Nord, rotatoria IperCoop, piazzale Gramsci, viale Trieste e via Garbini, dove già ci sono lunghe code. In tutti i punti nevralgici della città sono dislocati gli agenti della polizia locale per cercare di far scorrere il traffico.

Ultimo aggiornamento: 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA