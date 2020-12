Superstrada chiusa, il traffico dirottato in città: in tilt la circolazione nel quadrante nord

Superstrada Orte-Civitavecchia chiusa per il pericolo di frana, il traffico a Viterbo impazzisce. Tutto il quadrante nord del capoluogo è ingolfato dai mezzi da questa mattina, a causa del blocco della circolazione sulla Ss 675 proprio nel tratto tra gli svincoli per Viterbo centro e per la periferica Strada Bagni.

Allarme smottamenti, chiusa la superstrada Orte-Civitavecchia tra gli svincoli di Viterbo

Lo stop alla circolazione in entrambi i sensi della Trasversale in atto da ieri per le cause del maltempo, sia verso Orte che per Civitavecchia, ha fatto riversare tutto il traffico - soprattutto quello pesante - all'interno della viabilità cittadina. Tanto è bastato per saturare diverse strade urbane, a cominciare dal tratto interno della Cassia nord - da e per Montefiascone - di quello della Tuscanese, di via Garbini e della circonvallazione per gli svincoli intasati.

Ripercussioni anche su strada Teverina e Porta Faul, nonostante questo lunedì semifestivo, con scuole chiuse e spostamenti cittadini ridotti al minimo. Impegnate numerose pattuglie dei vigili urbani per alleggerire la pressione delle auto sulle arterie principali.

