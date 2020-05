Si è suicidato Stefano Camilli: grande tifoso della Viterbese e fondatore del gruppo Antichi Valori

Il tifo della Viterbese perde un pezzo di storia. Stefano Camilli, 48 anni, fondatore e uno dei simboli del gruppo Antichi Valori - enclave del tifo gialloblù posizionata nella tribuna centrale del Rocchi - si è suicidato questa mattina.



Un colpo di pistola, all’esterno della sua casa al Pilastro poco prima di andare al lavoro. Camilli, che lascia due figli, un maschio con disabilità e una femmina, lavorava come guardia giurata. Da giorni aveva lanciato segnali di insofferenza, minacciando più volte il gesto estremo che poi ha compiuto questa mattina.



Grande sconcerto e tristezza tra i tanti amici e tifosi della Viterbese che hanno appreso la notizia. I social sono stati inondati dai messaggi di affetto per quello che in tanti hanno definito un nuovo angelo gialloblù.