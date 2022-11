Mercoledì 9 Novembre 2022, 09:48

Manifestazione di protesta, ieri mattina, organizzata dagli studenti al capolinea dei bus Cotral di Viterbo. Un centinaio di ragazzi del liceo artistico Orioli si sono ritrovati al Riello e hanno messo in evidenza, con il sit-in, le tante problematiche sugli orari dei trasporti per raggiungere la scuola.

A farsi portavoce del disagi è stato Stefano Maggini, rappresentante degli studenti stessi. Ancora alle prese con una gestione dei trasporti inadeguata. «Dopo solo due mesi di attività scolastica dice Maggini - noi studenti ci ritroviamo a combattere le stesse problematiche riscontrate gli anni precedenti riguardo ai trasporti pubblici gestiti dalla Cotral. Siamo fortemente delusi dall'inefficienza del sistema, che condiziona i nostri orari scolastici sia in entrata che in uscita. A causa di questa gestione senza criterio noi studenti che arriviamo dai paesi della provincia (Sutri, Ronciglione, Montefiascone, Tessenano, Tarquinia, Vetralla per citare i principali) ci ritroviamo ancora una volta ad aspettare un autobus per ore».

Secondo gli stessi ragazzi il contrasto di orario «costringe i vari istituti a modificare gli orari di ingresso e uscita per consentire che siano il più compatibili possibile con quelli dei mezzi Cotral». Il cambio di orario scolastico e le difficoltà di ritorno a casa condizionano la vita degli studenti: «Come se non bastasse - prosegue Maggini - questo ha comportato per l'Orioli un nuovo orario, con vari rientri pomeridiani, che rendono enormemente difficoltoso il ritorno a casa nel tardo pomeriggio. Così come sulle ore di studio che ne conseguono per il giorno successivo. È veramente deludente che tutto sia causato da una pessima gestione dell'azienda dei trasporti, alla quale gli istituti devono assecondare costantemente il proprio orario».

La protesta di ieri potrebbe non essere l'unica. «Non ci illudiamo di avere risposte concrete, per questo motivo abbiamo deciso di manifestare in attesa di ricevere la solita, retorica risposta». Gli studenti hanno chiesto anche un confronto diretto con l'azienda, che però non c'è stato, se non al tavolo in Prefettura. «Ora ci affidiamo alla consulta provinciale degli studenti per tentare di migliorare il sistema dei trasporti».