Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex: braccialetto elettronico a un 28enne

Non si rassegna alla fine della relazione e viola per vendetta il divieto di avvicinamento. Questa mattina gli agenti della squadra mobile di Viterbo hanno applicato il braccialetto elettronico a un 28enne, denunciato per stalking dalla ex fidanzata.

Al giovane era già stato notificato, nei giorni scorsi, il divieto di avvicinamento alla ex. Così il 28enne, per vederla, ha fatto irruzione sfondando la porta di ingresso in un appartamento dove lei era con degli amici.



Alla fine della loro relazione, terminata a dicembre scorso dopo circa un anno anche a causa di problemi legati alla tossicodipendenza del giovane, ha iniziato a perseguitarla costringendola a subire in più occasioni minacce e percosse, anche sul posto di lavoro dove si presentava all'improvviso.