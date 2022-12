Sguaina la spada al Bingo e ferisce la security, denunciato 67enne

Sguaina la spada per entrare al Bingo e ferisce personale della sicurezza, denunciato 67enne di Canepina. Ieri sera, poco dopo le 21, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Igino Garbini dove si trovava un uomo armato di spada, lunga più di un metro, che si stava scagliando contro il personale della sicurezza. L’uomo, A. F. nato a Canepina il 1955, è stato fermato poco dopo aver colpito un agente della sicurezza rimasto ferito a una spalla. Il 67enne è stato denunciato in stato di libertà per minacce aggravate, lesioni e porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere.

L'autore era in compagnia di un cittadino algerino di 49 anni che avrebbe partecipato all’aggressione all'addetto alla sicurezza.