Giovedì 3 Marzo 2022, 06:25

Spaccio ed estorsioni durante il lockdown, sei condanne. Il gip del Tribunale di Viterbo ha emesso sentenza, con rito abbreviato, per il gruppo di spacciatori che durante il periodo delle restrizioni avevano messo in piedi un giro di spaccio a domicilio.

I sei rispondevano di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. Il leader del gruppo C. F. 25enne di Roma, è stato condannato a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione; S. A. 25enne originario di Viterbo e residente a Roma a un anno e due mesi; M. R. 28enne di Aprilia a un anno e 8 mesi. E ancora, madre e figlio di Vetralla, E F e S C, a un anno con la sospensione della pena; B.L. sempre di Vetralla a un anno.

A scoprire il gruppo i carabinieri del Nucleo investigativo che la scorsa estate hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale di Viterbo. In totale, i sei indagati, in poco più di un mese avrebbero preteso con maniere forti oltre 100mila euro, per droga venduta durante il periodo delle restrizioni da Covid.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Viterbo, è stata avviata a dicembre 2020 a seguito di denunce sporte da diverse persone, vittime di ripetute gravi minacce estorsive. Le attività svolte dai carabinieri hanno consentito di documentare che il 25enne C. F. era solito vendere sostanza stupefacente nel viterbese, facendo credito agli acquirenti di “fiducia”. Se questi, però, non saldavano quanto dovuto iniziavano le richieste e l’intimidazione per regolare i conti.

“Te massacro di botte, ti spacco la testa”, “Tu non c’hai rispetto e quindi io te devo imparà… te devo addrizzà”, “qualcuno al posto tuo paga”, questi alcuni dei messaggi che quotidianamente venivano inviati alle vittime. A capo del gruppo c’era il romano C. F., nome che i complici utilizzavano per impaurire ancor di più le vittime che non saldavano immediatamente il debito di droga. «Ascoltami bene ho parlato adesso con C. ha detto che se entro mezz’ora non sei a Viterbo ti strappa le ossa dal corpo… non ti rimangiare le cose perché ti giuro ti strappo la lingua e la do in pasto ai lupi!».

Tutti i condannati al momento sono liberi, dopo aver trascorso oltre 6 mesi sotto misura cautelare.