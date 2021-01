Spaccio in città, arrestato liberiano con due etti di eroina

Spaccio in città, arrestato liberiano con quasi due etti di eroina. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, ieri in serata, hanno fermato nel quartiere Pilastro, dopo un prolungato servizio di osservazione, un uomo di origini africane proveniente dalla Liberia, e lo hanno trovato in possesso di una dose di hashish pronta per essere spacciata.

Immediatamente l’uomo è stato bloccato e accompagnato nella sua abitazione per effettuare la perquisizione domiciliare, durante la quale i carabinieri hanno trovato - nascosti in una valigetta - diversi panetti di droga, 95 grammi di hashish oltre a 170 grammi di vari tipi di eroina, evidentemente destinati alla piazza di spaccio di Viterbo.

L’ uomo quindi è stato dichiarato in arresto e rinchiuso nelle camere di sicurezza della compagnia di Viterbo.

Ultimo aggiornamento: 12:15

