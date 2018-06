di Ugo Baldi

Fare impresa nel mondo olivicolo è diventata una missione impossibile. In un anno un'azienda media di 10 ettari di oliveto ha visto perdere oltre il 30% del proprio fatturato: colpa di un pericoloso mix, causato dall'instabilità delle quotazioni sul mercato e da un clima che non sta facendo sconti a nessuna regione.



A lanciare l'allarme del settore è il Cno, Consorzio nazionale degli olivicoltori, in un incontro a Viterbo che ha chiamato a raccolta imprenditori e istituzioni per trovare delle soluzioni. I conti sono presto fatti: un'azienda di 10 ettari vendendo la produzione di olio a maggio 2017 incassava 36 mila euro che diventavano 25 mila euro il mese scorso, 11 mila euro in meno. I prezzi viaggiano sulle montagne russe, precisa il Cno, nel sottolineare che la quotazione media nel 2016 di 1 quintale di extravergine era di 356 euro, passata nel 2017 a 605 euro ma tornata nel 2018 a 407 euro.



«Senza interventi seri per stabilizzare il mercato - dice il presidente Gennaro Sicolo - ci sarà solo abbandono dei campi, altro che ricambio generazionale». Da qui la richiesta al ministero di aprire un tavolo con tutta la filiera per mettere in campo una progetto concreto sulla base delle esigenze reali del settore. Fabrizio Pini, presidente dei produttori di Appo Viterbo, ha messo in evidenza le preoccupazioni degli olivicoltori della Tuscia. «Serve fare chiarezza sul futuro dell’olivicoltura, a tutti i livelli - ha detto - perché il Lazio olivicolo, e quindi anche la nostra provincia , a causa delle gelate di febbraio e del tempo instabile di questi giorni, perderà nella prossima campagna più del 40% della produzione».



Da qui la richiesta di attivazione di misure di sostegno ai produttori colpiti. «Chiediamo alla Regione Lazio una politica concreta di supporto all’olivicoltura laziale - ha aggiunto Pini - attraverso, per queste annate, la deroga ai limiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, lo stato di calamità naturale e di attivarsi, insieme al ministero, per un maggiore controllo delle importazioni di olio extracomunitario. La situazione nel Viterbese non si discosta molto da quella che è la situazione regionale. Si salvano solamente le aree a ridosso del litorale, mentre nel resto del territorio avremo grosse perdite di prodotto».



Dal convegno è arrivato anche un ringraziamento alla sottosegretaria al ministero dell'Agricoltura, Alessandra Pesce, alla sua prima uscita ufficiale dopo la nomina «per la grande dimostrazione di attenzione dimostrata verso il nostro settore».

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:05



