Venerdì 5 Maggio 2023, 05:10

Ancora nessuna traccia di Ginevra. Sembra senza fine la storia delle sorelle scomparse. Se la più piccola delle due l’altro ieri è stata rintracciata e riaccompagnata nella casa famiglia di Cerveteri la più grande Ginevra non avrebbe ancora fatto ritorno, né avrebbe lasciato tracce di sé. Si tratta delle sorelle Lastrico di 13 e 16 anni che il 12 aprile scorso hanno fatto perdere le loro tracce.

La prima a sparire, ma anche ad essere ritrovata, è stata la 13enne Stefania che frequenta l’istituto comprensivo di Cerveteri. La ragazza all’uscita da scuola non aveva fatto ritorno nella casa famiglia in cui vive, nel comune della provincia di Roma. Poche ore dopo il suo allontanamento volontario a sparire è stata Ginevra di 16 anni, che invece viveva in una casa famiglia del Carmine a Viterbo.

Non sarebbe la prima volta che Ginevra si allontana dalla casa famiglia, ma ogni volta i carabinieri l’avevano ripescata e portata nel centro. Venerdì 12 aprile però diventa subito un’altra storia. Non è la solita fuga della ragazza. Per alcune ore il telefono della 16enne resta vigile e gli investigatori scoprono che si trova anche nel capoluogo della Tuscia.

E’ questo piccolo dettaglio a far prevalere la tesi che le due sorelle, che male avevano gestito l’allontanamento l’una dall’altra, separate dopo l’intervento dei servizi sociali che aveva tolto la patria potestà ai genitori, si fossero riunite proprio nel capoluogo della Tuscia. Per giorni i carabinieri della compagnia di Viterbo le hanno cercate, battendo la città in ogni punto. Ma ogni ricerca è stata senza esito.

Fino a due giorni fa, quando la 13enne è stata rintracciata a Bagnaia. A diffondere la notizia la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti con un post. «Ho appena ricevuto notizia dai carabinieri che Stefania - ha scritto la prima cittadina -, la 13enne della nostra città che alcune settimane fa aveva fatto perdere le proprie tracce dopo l’uscita da scuola, è stata ritrovata dai carabinieri e riaccompagnata nella struttura in cui era ospitata».