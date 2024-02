Viterbo, sit-in di protesta dello Spi Cgil davanti alla cittadella della salute

Prosegue la Campagna “Il tempo è salute. Combattiamo insieme per il diritto alle cure” promossa dallo SPI CGIL Roma e Lazio. Il secondo appuntamento è stato il 21 febbraio, con i presìdi organizzati in contemporanea in tutto il Lazio.

Come Sindacato Pensionati CGIL di Civitavecchia Roma Nord Viterbo abbiamo manifestato a Viterbo davanti alla Cittadella della Salute, alle ASL Roma 1 di Casalotti e Roma 4 di Rignano Flaminio, al Policlinico Gemelli, alle Case della Salute di Ladispoli e Labaro-Prima Porta. Insieme ai nostri delegati, anche una rappresentanza delle associazioni studentesche Rete degli Studenti Medi e PerCorso. La battaglia per la riduzione delle liste di attesa comincia dal far acquisire alle cittadine e ai cittadini la consapevolezza che accedere alle cure sanitarie pubbliche nei tempi opportuni è un loro diritto sacrosanto, previsto da un decreto legislativo del 1998. Se la Asl non garantisce il rispetto dei tempi massimi previsti per erogare la prestazione sanitaria, la stessa ASL ha il dovere di indicare all’utente le strutture pubbliche o private convenzionate che assicurino il rispetto della tempistica.

Nel caso nessuna struttura abbia disponibilità per l’erogazione della prestazione nei tempi stabiliti, la ASL deve garantire l’accesso all’intramoenia con il solo pagamento del ticket al cittadino che ne faccia richiesta.

Durante i nostri sit-in, abbiamo avuto modo di parlare con moltissime persone di tutte le età: nessuna era a conoscenza di questo diritto per superare le liste di attesa. Le informazioni sulle modalità per richiedere il rispetto dei tempi, i percorsi di garanzia e il corretto esercizio sostitutivo dell’intramoenia a carico dell’Azienda con il solo pagamento del ticket ove dovuto, devono essere adeguatamente portate a conoscenza dei cittadini-utenti da parte delle ASL, con informative chiare e ben visibili agli sportelli CUP, agli URP e nei social media aziendali. Chiediamo a tutte le cittadine e ai cittadini, alle associazioni, alle forze politiche, di continuare a sostenere la nostra mobilitazione con la loro presenza ai prossimi presìdi programmati per il 27 febbraio.