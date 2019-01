Viterbo, si parla di sport e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viterbo ospita la prossima settimana il convegno “Salute e Sport Emiliano Morelli.”L'appuntamento è fissato per venerdì 18 gennaio alle 15 ed è organizzato dalla Ssd “Il Signorino” in sinergia con l’Unione sportiva Acli.A moderare il pomeriggio è stato chiamato il giornalista romano Massimiliano Morelli.Il convegno si aprirà con il saluto del presidente nazionale dell’Unione Sportiva Acli Damiano Lembo. A seguire gli interventi; si parte con “Educazione permanente alla salute, il progetto Borgosalus dell’ U.S. Acli, presentato dal dottor Massimino De Girolamo.A seguire “Doping, un pericolo nascosto”, a cura del professor Ernesto Alicicco ( ex medico sociale della Roma) e “Traumatologia dello sport nell’adolescente”, che vedrà il professor Carlo Gigli come relatore.A seguire il dottor Tarricone parlerà di “Lesioni muscolari nello sport: trattamento fisioterapico e recupero agonistico”, mentre le “Ginnastiche mediche cinesi e gestione dello stress” saranno sviluppate dallo psicologo Lanfranco Godeas.Infine “il gesto atletico sportivo: dimostrazione pratica nel Kung-Fu”, con gli istruttori Ippoliti, Artemi e Durante e il maestro e responsabile USAcli della provincia di Viterbo Pietro Cipriani.