Ultimo aggiornamento: 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se il sindaco non prende provvedimenti la Lega va a casa». Il senatore Umberto Fusco è verde non solo politicamente, ma anche di rabbia. La seduta mandata deserta dagli alleati di Fratelli d'Italia sul bilancio consuntivo non gli è andata giù e adesso si aspetta «chiarezza, se no è inutile ripartire».«Non ho parole: credo sia una delle pagine più brutte viste in consiglio comunale. Dopo una giornata così, in aula dalla mattina alla sera, dopo essere stati messi tutti a dura prova, fermare il consiglio mentre si stava votando… l’ordine della Lega è di votare, anche da Roma».«Mi intimorisce il fatto che abbiano fermano il consuntivo per Civita Castellana. Noi andiamo avanti a Civita Castellana e a Viterbo. Il sindaco Giovanni Arena si prenda le sue reponsabilità: ci faccia sapere qual è la sua linea, quello che farà. Perché se si gira la Lega poi è un problema».«Voglio sapere, deve prendere provvedimenti. Voglio sapere quali. Non è che quanto accaduto possa passare così: la maggioranza in consiglio non c’era».«Appunto, voglio chiarezza. Se no è inutile ripartire».«Non chiedo nulla. Voglio sapere quello che dice lui. Dopo parlerò. C’è stato un problema: non si può passar sopra a un atteggiamento del genere a tre minuti dalla votazione. Se facciamo finta che non è successo niente la Lega va a casa. Voglio vedere i provvedimenti. Se hanno fatto questo per Civita Castellana… meglio che non parlo. Se no posso dire io di Terracina, Fondi... Posso dire tanti altri paesi».