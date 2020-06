Viterbo, sempre piatta la curva dei nuovi contagi. Su 462 totali fino a oggi, ben 400 non più positivi

Prosegue anche nel Viterbese la striscia positiva dei casi accertati di Covid-19. Anche oggi dal Team operativo coronavirus della Asl di Viterbo il dato comunicato è stato zero. Il totale dei casi di positività residenti o domiciliati nella Tuscia resta a 462.



Sempre oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione. Al momento, delle persone positive al coronavirus 34 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 4 ricoverate nel reparto di Malattie infettive. Sale a 400 il numero delle persone negativizzate e resta a 25 il numero delle persone decedute della provincia.



Dall’inizio dell’emergenza virus, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 13.037 tamponi, 66 nelle ultime 48 ore. A oggi 150 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3.740 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Ultimo aggiornamento: 13:22

