“Sono ore febbrili. In tutti i territori la situazione è simile: molti sindaci stanno pensando a rinviare l’apertura delle scuole”. A parlare è il presidente della Provincia, Pietro Nocchi, che ieri pomeriggio ha partecipato a una riunione dell’Upi proprio sul tema. La sua positizione, ribadita a tutti i primi cittadini della Tuscia, è chiara: “Devono esserci motivi concreti per far slittare la data del 14 settembre, come la sicurezza o la mancanza di operatori indispensabili. Se gli istituti sono pronti vanno riaperti. Non ha senso – afferma - rinviare di una settimana se ci sono le condizioni per riaprire”. Per Nocchi, è “urgente dare la possibilità a bambini e ragazzi di riassaporare la funzione educativa delle scuole e la dimensioni di socialità. Inoltre, salvo casi eccezionali, sette giorni non cambiano nulla”. E chiude: “Non vorrei fosse un discorso politico”.A Viterbo, ieri mattina il sindaco Giovanni Arena insieme all’assessore Elpidio Micci, dopo una serie di sopralluoghi avevano optato per un rinvio. “Tra i dirigenti – afferma il primo cittadino – c’è preoccupazione per l’attuale carenza di personale che potrebbe incidere negativamente sul rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19”. Poi, il ripensamento. “Nel pomeriggio – chiarisce Arena - ho avuto ampie rassicurazioni sia dal dirigente provinciale scolastico, sia da parte del direttore dell’ufficio scolastico regionale che, a partire dal prossimo 14 settembre, le scuole avranno tutto il personale. Stando così le cose, ho ritenuto opportuno soprassedere ma sarà mia premura effettuare un ulteriore sopralluogo nelle scuole sabato 12 settembre”.Intanto, alcuni sindaci per situazioni contingenti hanno già deciso. A Blera tutto rinviato: “Per la scuola dell'infanzia – fa sapere il sindaco Elena Tolomei - dovremo aspettare il termine delle elezioni e prima del 24 settembre non sarà possibile iniziare. Per le medie e le elementari il cantiere si chiuderà prima del 14 settembre, ma abbiamo deciso di ridipingere tutte le aule e insieme alla dirigenza stiamo mettendo in atto tutte le misure per rendere l'immobile sicuro”. In corso i sopralluoghi in base ai quali verrà emessa l’ordinanza di riapertura.A Castiglione in Teverina, il primo cittadino Leonardo Zannini ha informato le famiglie che si riparte il 21 settembre, dopo il termine degli interventi di adeguamento e di adattamento degli spazi. A Canino, il sindaco Lina Novelli ha deciso d’accordo con la dirigente dell'istituto Paolo III di spostare l’apertura delle scuole al 24 settembre. Da Bagnoregio, Luca Profili annuncia “l’apertura della scuola dell’infanzia di Vetriolo per il 23 settembre viste le elezioni”. La scuola dell'infanzia di Montalto di Castro riaprirà il 24.