Viterbo, scuole chiuse per neve: arriva l'ordinanza del sindaco

Scuole chiuse oggi a Viterbo. A causa dell'allerta neve, il sindaco Giovanni Arena ha firmato l'ordinanza per la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado (asili nido compresi, sia comunali che convenzionati) del territorio comunale. Stessa decisione anche a Canepina, adottata dal primo cittadino Aldo Moneta, Bagnoregio, Montefiascone.



Proprio in vista dell'ondata di maltempo, ieri la Prefettura di Viterbo ha convocato una riunione urgente con i sindaci. Secondo le previsioni, le precipitazioni nevose - già iniziate in diverse zona della provincia, compresa Viterbo - si intensificheranno nel pomeriggio per continuare tutta la notte.

