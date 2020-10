“Abbiamo avviato il confronto. Siamo tutti d’accordo sul fatto che chiedere le scuole non è la soluzione”. Da questo presupposto, ribadito da Eugenio Stelliferi, sindaco di Caprarola nonché consigliere provinciale delegato all’Istruzione e alla Formazione, è partito lunedì a Palazzo Gentili il confronto in seno all’osservatorio per il dimensionamento scolastico.

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, quindi, la strada da seguire nel Viterbese non è quella della serrata. Questa la linea d’azione condivisa dal dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Daniele Peroni, dalla rappresentante dei dirigenti Andreina Ottaviani, dalla presidente dell’Associazione nazionale presidi Maria Antonietta Bentivegna nonché da sindacati, Anci e Uncem.

La discussione, all’indomani dell’ultimo Dpcm del capo del Governo Giuseppe Conte, si è concentrata sulle misure da adottare per contenere il virus, anche dopo la riunione indetta domenica dal sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, che proponeva la didattica a distanza in tutte le superiori (proposta bocciata dai suoi omologhi). “L’osservatorio – continua Stelliferi – ha sottolineato ancora una volta come la scuola sia un luogo sicuro. I problemi sono, invece, in entrata e in uscita, anche sui mezzi pubblici. Vanno prese misure da parte delle autorità preposte per scoraggiare i comportamenti scorretti ”.

Intanto, la presidente dell’Anp è stata incarica di contattare i dirigenti di tutta la Tuscia per raccogliere le rispettive proposte per ottemperare al nuovo decreto. “Istanze alla mano, la Provincia – conclude il consigliere che preside l’osservatorio – convocherà il Cotral per capire se le richieste dei presidi potranno trovare una risposta che consenta di mantenere la scuola aperta, alternando nelle secondarie la Dad con le lezioni in presenza, così da ridurre la presenza dei ragazzi a scuola e sugli autobus”. Nei prossimi giorni, quindi, il comitato per il dimensionamento tornerà a riunirsi per stabilire gli interventi da proporre all’azienda regionale dei trasporti locali.

