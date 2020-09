Viterbo, il sindaco ci ripensa: scuole riaperte (forse) dal 14. «Ma deciderò solo il 12»

Ultimo aggiornamento: 20:27

A Viterbo il sindaco ci ripensa. Nel pomeriggio, Giovanni Arena era pronto a emanare un'ordinanza per il rinvio dell'anno scolastico. Salvo poi cambiare idea, rassicurato dall'ufficio scolastico provinciale e da quello regionale. Per ora, quindi, nel capoluogo della Tuscia si tornerà sui banchi il 14. Anche se le famiglie dovranno aspettare l'ultimo minuto per esserne certe: il 12, il primo cittadino effettuerà un altro sopralluogo. E in base ai risultati confermerà o meno la decisione.Ecco il suo racconto: «Stamattina, insieme all'assessore alla pubblica istruzione Micci, ho fatto visita alle scuole del territorio comunale per avere rassicurazioni sulla riapertura in totale sicurezza delle stesse, a partire dal prossimo 14 settembre. Nel confrontarmi con i dirigenti scolastici - racconta - ho riscontrato preoccupazione per l’attuale carenza di personale, sia per quel che concerne il corpo docente sia per i collaboratori scolastici. Una carenza che potrebbe incidere negativamente sul rispetto delle disposizioni normative in materia di Covid-19. Le perplessità esternate dai dirigenti scolastici mi hanno portato a prendere in considerazione un eventuale posticipo della riapertura delle scuole di qualche giorno». L'ipotesi era rinviare al 24 settembre.Poi, il cambio di rotta: «Nel pomeriggio - continua Arena - ho avuto ampie rassicurazioni sia dal dirigente provinciale scolastico, sia da parte del direttore dell’ufficio scolastico regionale. Mi è stato garantito che, a partire dal 14 settembre, le scuole avranno tutto il personale di cui necessitano per offrire un servizio scolastico in totale sicurezza. Stando così le cose, ho ritenuto opportuno soprassedere con l’ordinanza che avrebbe portato al posticipo. Sarà mia premura effettuare un ulteriore sopralluogo nelle scuole sabato 12 per avere garanzia da parte dei dirigenti scolastici in merito alla presenza del necessario personale docente e non».