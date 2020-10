Da lunedì anche nella Tuscia la didattica a distanza tornerà al 50% nelle superiori. La misura coinvolgerà poco più di 10 mila ragazzi. Le scuole sono pronte a recepire le indicazioni contenute nell’ordinanza firmata da Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, al fine di contenere la diffusione del contagio. Di come attuare la misura nel Viterbese si è parlato ieri nella riunione indetta da remoto dal prefetto Giovanni Bruno, con i dirigenti scolastici e il responsabile dell’ufficio scolastico provinciale, Daniele Peroni.

“Tutti abbiamo ribadito che le scuole sono sicure. Il problema sta negli arrivi e nelle uscite. Proprio per alleggerire il carico sui mezzi pubblici – spiega il provveditore – le lezioni andranno riorganizzate perché dalla prossima settimana, le classi dalle II alle IV possano alternarsi con metà lezioni in presenza e metà online”. Già adesso, gli istituti fanno ricorso a una media del 20% di Dad, ovvero un giorno a settimana gli studenti seguono le lezioni dal pc di casa.

“Abbiamo fatto i calcoli – continua Peroni – su quale sarà l’impatto della nuova organizzazione. Nel Viterbese, gli studenti di ogni ordine e grado sono 38.500, dei quali circa 13.000 delle secondarie, ovvero un terzo del totale. Di questi, quasi 2.700 sono iscritti alle classi prime che continueranno a studiare in presenza. Significa che la Dad al 50% riguarderà all’incirca 10.300 alunni e che la metà di questi, poco più di 5.000 ogni giorno resterà a casa per poi andare a scuola all’indomani”.

Peroni chiude con un pensiero al personale: “Voglio ringraziare i dirigenti che da marzo in poi hanno garantito la didattica anche in situazioni proibitive. E ringrazio i docenti che ogni giorno vanno in classe, nonostante tutto”.

