Viterbo, l'istituto Merlini chiuso una settimana per il Covid: «Ci sono 15 contagiati»

«Sto per firmare l'ordinanza di chiusura del "Giovanni Merlini"». Il sindaco Giovanni Arena si sta recando a palazzo dei Priori in questi minuti proprio per cercare di mettere un freno ai contagi all'istituto comprensivo paritario, che in questi ultimi giorni stanno crescendo.

Questa la situazione. «I contagi - dice il sindaco - risultano anomali rispetto alle altre scuole, il numero è abbastanza importante, in modo particolare alle elementari. C'è il rischio anche per i genitori, quindi per una settimana la chiudiamo, a partire da domattina».

Il "Giovanni Merlini" di fatto era già chiuso dalla scorsa settimana, dopo che nei giorni scorsi aveva registrato 5 alunni e una insegnante contagiati; le lezioni erano state sospese mercoledì e giovedì, poi anche venerdì per procedere con la sanificazione. Una classe era stata messa in quarantena. Adesso è necessario restare a casa tutti anche per la nuova settimana.

«Il "Merlini" - conclude il sindaco - va dalla materna alle medie, i contagi adesso saranno circa una quindicina in totale».

