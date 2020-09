© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancano una manciata di giorni alla riapertura delle scuole. Quello dei trasporti, soprattutto per le superiori, è uno dei nodi ancora da sciogliere. Con l’accordo raggiunto a livello nazionale che ha allargato la capienza massima sui mezzi pubblici all’80%, molti dirigenti hanno tirato un sospiro di sollievo (sinora, poco più della metà dei posti poteva essere occupata). Ma per stessa ammissione di Cotral, circa il “15% di studenti rischiano di rimanere a piedi”. Considerando che solo a Viterbo, ogni giorno arrivano circa 2.800 ragazzi da tutti i paesi della Tuscia, i numeri non sono di poco conto.Ma il consigliere regionale del Partito democratico, Enrico Panunzi, annuncia l’arrivo di “10 milioni di euro per integrare il trasporto extraurbano alla riapertura delle scuole”, stanziati dalla Regione Lazio e annunciati in commissione dall’assessore Mauro Alessandri. Quelle risorse serviranno proprio a coprire quel 15% di ragazzi, garantendo a tutti un collegamento in sicurezza.Ecco la soluzione studiata: “Dal 14 settembre al 31 ottobre – fa sapere Panunzi – la Regione adotterà un proprio provvedimento di affidamento diretto per l’individuazione dei privati. Il servizio sarà svolto in “accodamento” a quello di Cotral. Ciò significa modulare corse aggiuntive a quelle scolastiche effettuate dall’azienda, per trasportare quel 15% di studenti che, altrimenti, non potrebbero salire sugli autobus. I privati saranno individuati in base alla loro prossimità territoriale, che terrà conto dell’organizzazione dei 16 ambiti di servizio di Cotral”. Questo primo mese e mezzo sarà considerato anche come periodo sperimentale per calibrare meglio le necessità e permettere alla società di trasporti di procedere poi al sub-affidamento che dovrebbe durare sino alla fine dell’anno scolastico.“In una situazione così complessa, la Regione Lazio - rivendica il vice presidente della X commissione - sta lavorando per rispettare le ultime indicazioni del Mit, in materia di indice di riempimento dei mezzi. I fondi consentiranno l’avvio del servizio integrativo dell’extraurbano al ritorno degli studenti delle superiori in classe, che sono circa 60mila”. I collegamenti verranno comunque calibrati con maggiore precisione dopo il 14 settembre: a oggi, nonostante le indicazioni suggerite dalla Regione di prevedere due orari di ingresso, uno alle 8.30 e un altro alle 9.30, Cotral non è a conoscenza di quali e quante scuole adotteranno effettivamente questa modalità. Inoltre, c’è da chiarire istituto per istituto in quali giorni verrà adottata la didattica a distanza e quali ricorreranno a un orario provvisorio.