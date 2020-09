© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’infornata di forza lavoro per scongiurare la riapertura posticipata dell’anno scolastico. Il MIur, tramite l’ufficio scolastico regionale, ieri ha assegnato alle scuole del Viterbese 322 unità aggiuntive. Si tratta del personale Covid, ovvero quello che “qualora l’attività in presenza sia sospesa o divenga impossibile”, si vedrà licenziato “per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo”, come recita il provvedimento.Nello specifico, sono stati assegnati 95 docenti all’infanzia, 40 alla primaria, 59 alla secondaria di primo grado e 128 collaboratori scolastici. Mentre le richieste avanzate dai dirigenti per il personale docente sono state soddisfatte al 100%, per gli Ata, invece, solo per la metà. I maestri e i prof così assegnati serviranno a “consentire la suddivisione degli studenti delle classi esistenti in un maggior numero di aule o di organizzare le predette classi in un maggior numero di gruppi, qualora necessario per garantire la distanza interpersonale”. I bidelli, invece, avranno il compito di “intensificare le pulizie e l’igienizzazione degli ambienti, assicurare la vigilanza del maggior numero di aule o di gruppi, sorvegliare il maggior numero di accessi da attivare al fine di evitare interferenze tra gli studenti e il personale in ingresso negli edifici con quello in uscita”. Per tutti, la durata dei contratti va dalla presa di servizio all’8 giugno (30 nel caso dell’infanzia).Iniziate anche le convocazioni dalle graduatorie per i posti di sostegno (circa 500 quelli da assegnare tra i diversi ordini). Ieri si sono svolte le procedure per ricoprire 194 posti nella primaria e 79 all’infanzia. Si prosegue oggi con 156 per la secondaria di primo grado e 139 per le superiori.La carenza di personale era tra i principali nodi che hanno portato molti presidi a chiedere il rinvio delle lezioni. L’arrivo del personale Covid e la copertura delle cattedre rimaste scoperte per il sostegno dovrebbe contribuire a scongiurare ulteriori slittamenti, rispetto a quelli già comunicati. A proposito, nel Viterbese anche Tarquinia rimanda tutto. Il sindaco Alessandro Giulivi ha annunciato: “Dopo una serie di colloqui con i dirigenti scolastici e i sopralluoghi effettuati, ho firmato una ordinanza sindacale con la quale, alla luce di oggettive criticità sanitarie riscontrate, si rimanda l’apertura delle scuole di ogni ordine e grado al 28 settembre”. Ripensamento parziale, invece, per Canino. Il sindaco Lina Novelli che ieri aveva parlato di un rinvio, ora fa sapere che “a seguito di opportune verifiche e confronti con il dirigente scolastico, sarà garantita l'apertura di tutte le scuole per lunedì 14 settembre ad eccezione della materna "A.Risi" che aprirà il 28”.