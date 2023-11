Viterbo, scontro auto-tir sulla strada delle terme: muore a 81 anni

Drammatico incidente nel primo pomeriggio di oggi (23 novembre) lungo la strada che conduce alle Terme di Viterbo, proprio all'incrocio con la strada Bulicame. Un incidente fatale ha coinvolto una Ford Fusion grigia e un camion Globetrotter Volvo.

La dinamica esatta dell'incidente è ancora oggetto di indagine, ma ciò che è certo è che le conseguenze sono state devastanti: per il conducente dell'auto coinvolta, un 81enne, non c'è stato scampo. Nonostante gli sforzi tempestivi del personale medico del servizio 118, l'uomo alla guida ha perso la vita all'ospedale Belcolle.

Per gli accertamenti, le forze dell'ordine hanno disposto la chiusura del tratto di strada nei pressi dell'incrocio tra strada Bulicame e Strada Santa Caterina. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia locale e della polizia stradale per coordinare le operazioni e i rilievi sulle cause dello scontro.