Un Trasporto senza pubblico o almeno che sia organizzato per rispettare il distanziamento fisico. Artisti di fama che si esibiscono a ogni fermata. Tamponi ai Facchini 14 e 2 giorni prima del «Sollevate e fermi». Se ci si riuscisse, «si porterebbe finalmente l’immagine della città nell’olimpo di quelle turistiche». Il capogruppo di Viterbo 2020, Chiara Frontini, ne è talmente convinta da aver predisposto in tempi non sospetti – a metà aprile – un progetto ad hoc.Si allarga così la schiera dei possibilisti del 3 settembre: insieme a Frontini si sono espressi anche l’imprenditore Gaetano Carramusa, il capogruppo di Fondazione Gianmaria Santucci e l’ideatore di Gloria, Raffaele Ascenzi, in accordo con il costruttore Vincenzo Fiorillo. «Siamo tra chi ritiene di dover aspettare l’ultimo momento utile – dice – perché la scelta non va fatta sull’onda dell’emotività. Sarebbe un simbolo di rinascita, di voglia di riscatto e di una città che si rialza».Con una buona ricaduta a livello di promozione. Quando è stato pensato da Silvio Franco, responsabile sviluppo economico del movimento, il progetto prevedeva un Trasporto senza pubblico, «nel silenzio, per le vie deserte della città – si legge - ad evocare la caparbietà e la fierezza dei viterbesi, una città e una vita che non si ferma ma si adatta ai tempi, nell’auspicio di poter tornare prima possibile a vivere le nostre relazioni come eravamo abituati».Ora che le cose sembrano migliorare, per il pubblico Frontini ipotizza anche altro: «Oggi, quando abbiamo visto manifestazioni di ogni genere autorizzate – spiega - si può pensare ad altre opzioni che permettano la presenza di pubblico organizzato nel rispetto del distanziamento fisico». L’idea di base è che ad ogni fermata ad attendere i Facchini ci sia un mix di artisti «viterbesi e di fama internazionale/nazionale, per tenere insieme l’aspetto “tradizione locale” con un respiro più ampio». Idea aperta a tutti i campi: canto, danza o narrazione.Discorso sicurezza e salute. Ovviamente la situazione, attendendo l’ultimo momento disponibile per decidere, dovrebbe essere favorevole dal punto di vista epidemiologico. «Per i Facchini e tutti coloro che obbligatoriamente devono stare sul percorso – si legge ancora nel progetto - prevedere tamponi 14 giorni prima e 2 giorni prima, per garantire la negatività al virus, o qualsiasi misura prevista per garantire la sicurezza da parte delle autorità sanitarie».L’idea di Frontini e del gruppo Viterbo 2020 approderà oggi in consiglio comunale. «E’ uno spunto di riflessione su un tema di fondamentale importanza per la città – conclude- sul quale non ci si deve dividere ma in merito al quale ci si deve confrontare».